Rosolino infiamma i cuori dei piccoli nuotatori palermitani: "Non smettete mai di crederci" | VIDEO

Tutti in fila da Tecnica Sport per strappare un autografo nella cuffietta o in una foto in vasca a Massimiliano Rosolino. Il campione olimpico di Sidney incontra i piccoli allievi delle scuole nuoto palermitane e si racconta a tutto tondo a PalermoToday, tra i suoi impegni di papà e la sua nuova missione nel sociale. L'arrivo a Palermo? "Se potessi scegliere, questa è una delle mete migliori". Tra una foto e l'altra arriva anche un dono speciale a sorpresa: "La mia amica del Nord mi ha fatto arrivare i cannoli al Sud, la cosa più bella di questa giornata"