VIDEO | La morte di Mario Biondo, il ricordo di Vladimir Luxuria e la paura dell'archiviazione delle indagini

Il tribunale potrebbe mettere la parola fine alle indagini per la scomparsa del cameraman palermitano trovato morto 7 anni fa nella sua casa di Madrid. Per amici, colleghi e parenti non si è trattato di suicidio, ma di omicidio. Le Iene ripercorrono le anomalie della vicenda con la testimonianza di Vladimir Luxuria, che l'ha conosciuto sul set in Spagna: "C'è chi vuole screditarlo"