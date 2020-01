Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caricamento in corso . . .

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

VIDEO | "Non ti lavo più, maiale": le intercettazioni nella casa di riposo degli orrori

La polizia ha notificato il divieto di dimora in città e provincia a 5 persone, che gestivano la comunità "Anni azzurri" in zona Malaspina. Accertati oltre 100 episodi di maltrattamento in tre mesi ai danni di un 84enne disabile ospite della struttura