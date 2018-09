Un temporale localizzato in una zona precisa, come accadeva con la nuvola che dava il tormento al ragionier Fantozzi. Con la sottile differenza che la stessa circostanza, nel film, serviva a strappare un sorriso agli spettatori, mentre a Mondello e Partanna ha creato solo disagi ai residenti: strade allagate, auto impantanate e persone costrette a restare barricate in casa.