Temporale fuori stagione a Palermo: niente mare, rispuntano i giubbotti | VIDEO

La Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Poche ore di pioggia sono bastate, come di consueto, per provocare piccoli allagamenti in diverse strade, da viale Regione a via Basile, passando per via Petralia Sottana e piazza Indipendenza