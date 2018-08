Maltempo, tornano pioggia e disagi: strade come fiumi anche ad agosto | VIDEO

Da piazza Castelnuovo a via Castellana, passando per via Principe di Belmonte e via Petralia Sottana la situazione è la stessa: strade trasformate in fiumi con inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. E' il risultato della pioggia che da stamattina cade in città a più riprese. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcune infiltrazioni d'acqua e per soccorrere cittadini rimasti bloccati in ascendore a causa di micro interruzioni di corrente.