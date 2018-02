Maltempo, cade albero in via Cimbali e schiaccia auto: "Salvi per miracolo" | VIDEO

Il crollo è avvenuto intorno alle 5 del mattino, in una strada transitata ogni giorno da centinaia di studenti.

Il grosso pino si trovava infatti all'interno di un condominio al civico 64, in prossimità delle vie Ammiraglio Rizzo e Don Orione, vicino a diversi istituti: dall'asilo nido Rallo all'elementare Marabitti, oltre al linguistico Ninni Cassarà e l'alberghiero Paolo Borsellino.

Dalla sala operativa del 115 sono state inviate due squadre, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla rimozione del tronco. Sul posto anche la polizia municipale e gli operai dell'Amg energia. Diversi residenti avevano segnalato da tempo una situazione di pericolo: "Solo per caso - dicono alcuni passanti - l'albero è finito in strada di notte. Se fosse successo alle 8 del mattino o il venerdì, giorno in cui si tiene il mercatino, sarebbe finita in tragedia".

Non si tratta dell'unico danno provocato dal maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo. Un altro albero è caduto infatti in un'abitazione all'Addaura. Intonaco a rischio crollo in piazza Castelnuovo. Due incidenti in via Messina Marine e in via Duca degli Abruzzi hanno paralizzato il traffico, mentre un'auto si è cappottata in viale Michelangelo.