Cade la pioggia su Palermo: traffico e allagamenti tra Partanna e Mondello | VIDEO

Non si fermano i disagi provocati dal maltempo delle ultime ore. Forti rallentamenti al traffico e difficoltà per i pedoni lungo le strade che conducono a Mondello.

Già parecchie volte residenti e commercianti della zona avevano segnalato le difficoltà riscontrate in prossimità delle forti piogge. Vero simbolo della situazione insostenibile in cui versa la zona è il sistema di scolo delle acque piovane di piazza Castelforte, che dovrebbe preservare l'area dagli allagamenti. Disagi anche in via Ugo La Malfa, in prossimità dell'assessorato al Territorio, chiusa al traffico veicolare. Sul posto sono intervenute diverse squadre della polizia municipale.