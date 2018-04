Allagamenti in corso dei Mille, a Partanna Mondello e via Emily Balch. Auto e bus bloccati in via Messina Marine, davanti al Buccheri La Ferla. Rifiuti trasportati su via Messina Montagne.

Si contano i danni del temporale che ieri sera si è abbattuto sulla città. La forte e improvvisa pioggia ha provocato disagi in diversi quartieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.