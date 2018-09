La città si allaga, c'è chi risponde con ironia: allo Zen si pesca dai tetti | VIDEO

E' bastato un temporale di pochi minuti e le strade - nelle solite zone - si sono trasformate in fiumi. Alcuni palermitani, però, non si sono persi d'animo. Allo Zen sono spuntate le canne da pesca, a Partanna c'è chi esce in costume