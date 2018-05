In casa dei boss i soldi del pizzo: "Se avanzano mille lire sono per gli sventurati..."| VIDEO

Smantellata dalla polizia la famiglia mafiosa della Noce. Undici gli arrestati, accusati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata. I soldi estorti erano usati per le famiglie dei detenuti. Le feste religiose usate come strumento per ostentare potere