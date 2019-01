Pietro, da ragioniere a bibliotecario di strada: "Un libro in cambio di un 'like' e un sorriso" | VIDEO

Nella sua biblio-bancarella all'aperto è possibile trovare ogni genere di libro. Dal teatro alla biologia, passando per le lingue e la letteratura. Il minimo comune denominatore è la "chimica dell'amore". Tutto è iniziato il 14 febbraio di sei anni fa quando, andando in pensione, ha deciso di portare in strada la sua collezione privata di 5 mila volumi. Da ex ragioniere puntiglioso e metodico, Pietro Tramonte ha cominciato a raccogliere e sistemare libri: il segreto è che tutto abbia un suo ordine. Grazie alle donazioni di palermitani e turisti, nel suo angolo di cultura in piazza Monte Santa Rosalia, a pochi passi da via Roma, di volumi ne ha raccolti 70 mila.

"Quando la gente viene qui - racconta con emozione a PalermoToday - va via sorridendo. Tutti possono portare un libro e averne uno o più in cambio. Il valore di un testo consiste nella gioia che trasmette in chi lo sfoglia. Ho pensato anche a un altro modo per trasmettere il mio messaggio culturale: chiunque metta un 'like' alla mia pagina Facebook, potrà scegliere e portare con sé il volume che preferisce e averne uno in dono il giorno del suo compleanno. Spero che la mia idea si estenda a macchia d'olio in tutta la Sicilia e oltre"