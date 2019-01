Al via i lavori sul ponte di via Basile, traffico impazzito in viale Regione | VIDEO

Operai sui ponteggi e vigili in azione. Sono ripresi gli interventi di manutenzione sul cavalcavia, interrotti durante le festività natalizie. Si inizia sull'arteria in direzione Catania per la durata stimata di una settimana, poi ci si sposterà sulla corsia opposta