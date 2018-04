Ponte Corleone, al via i controlli sulla stabilità: traffico in tilt in viale Regione | VIDEO

Interrotte al transito stamattina le semicarreggiate di destra, circolazione a rilento già all'altezza dello svincolo di via Villagrazia.

Sono iniziate oggi le verifiche strutturali sul ponte Corleone disposte dal Comune. Le limitazioni al traffico potrebbero proseguire fino alle 20 e, se necessario, anche domani. Per eseguire le indagini sul ponte, si sta adoperando un macchinario che si chiama "by bridge", che servirà ad analizzare la situazione statica dell'intradosso dell'impalcato, la parte sottostante il manto che deve reggere il peso e scaricarlo a terra. Presenti sul posto diverse pattuglie della polizia municipale, per dirimere il traffico.

"Avevo sollevato il problema, sollecitato dai cittadini. Questo - dice il consigliere comunale Mov139 Sandro Terrani - è il segno tangibile che l'amministrazione è attiva e si fa squadra anche quando è un uomo di maggioranza a segnalare una preoccupazione". Disagi alla circolazione che si aggiungono a quelli dovuti alla chiusura del ponte di via Giafar dove sono previsti interventi di manutenzione e ripristino di sezioni della struttura, che si protrarranno fino a giugno.