Formazione, tende e sdraio davanti alla Regione: "Sciopero della fame finché non avremo risposte" | VIDEO

Chiedono un incontro con il vicepremier Di Maio e l'apertura di un tavolo tecnico. Hanno fatto fronte comune gli ex lavoratori degli sportelli e degli interventi, da ieri in presidio in piazza Indipendenza. "Siamo vite, sogni, speranze. Non siamo numeri ma uomini e donne, madri e padri di figli. Meritiamo rispetto"