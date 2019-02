"La favorite" di Donizetti torna al Teatro Massimo: per la prima volta in francese | VIDEO

Un grande titolo del belcanto in un nuovo allestimento, con un doppio cast di livello per le sei recite e sotto la bacchetta di Francesco Lanzillotta. L'opera era stata eseguita per l'ultima volta a Palermo nel 1970. Appuntamento dal 24 febbraio al 3 marzo