Quell'intervista tv al boss Inzerillo: "Sono tornato dagli Usa dove si stava meglio..." | VIDEO

“Ma quali guerre, ma quale Cosa Nostra? Non so di cosa parla. Sì, sono tornato dagli Usa dove si stava meglio che in Italia però non ne vorrei parlare”. Francesco Inzerillo, appartenente alla nota famiglia di mafia italo americana, ieri arrestato dalla polizia aveva rilasciato una dichiarazione a Klaus Davi realizzata per “Fatti e Misfatti i fuorilegge”, trasmissione condotta da Paolo Liguori sul canale 51 di Mediaset, che lo aveva scovato in un negozio di Palermo.

“Palermo si è molto impoverita, sono tornato non per i motivi che dice lei ma perché la mia famiglia è qua. Tutto quello che dicono è fantascienza”. Inzerillo ammette di “avere un cognome importante” e aggiunge “penso di pagare un prezzo per questo ma le accuse che mi sono state rivolte sono ingiuste. Su di me non esiste neanche un’intercettazione”.

Il video realizzato da Klaus Davi nel gennaio 2019 ha ottenuto più di 87.000 visualizzazioni.