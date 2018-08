Palermo, Giammarva si congeda: "Io presidente? Sulla carta... Con Zamparini rapporto ottimo" | VIDEO

Il commercialista negli uffici di viale del Fante per ratificare le dimissioni. "Se tornerò al Palermo? Per guardare le partite allo stadio certamente". Poi parole al miele per i tifosi: "I migliori d'Italia"