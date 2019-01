Mama Pauline, dal Congo a Palermo per sconfiggere quel tumore al volto: "Ora mi mostro senza vergogna" | VIDEO

Per Mama Pauline quel volto gonfio e tumefatto è solo un triste e lontano ricordo. Oggi, infatti, si mostra fiera davanti alle telecamere e sorride, pensando al momento in cui tornerà a casa tra le braccia della sua famiglia, che ha pregato a distanza per lei. Proveniente da una tribù pigmea che vive nella foresta equatoriale del Congo, la donna è giunta al Policlinico attraverso la mediazione della onlus "Ali per Volare" con una grossa massa tumorale che le provocava una riduzione della capacità visiva, respiratoria e di alimentazione.

L’intervento chirurgico - presentato oggi in Aula Ascoli - è stato pianificato dalla professoressa Cordova, dal professor Moschella e dall’equipe di microchirurgia ricostruttiva dell’unità operativa di Chirurgia Plastica. Pauline è stata stata sottoposta a una delicata operazione di ricostruzione del massiccio facciale, che ha richiesto un enorme lavoro di pianificazione preoperatoria, ma che alla fine ha dato un brillante risultato finale sotto il profilo morfologico e funzionale