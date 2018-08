Sesso con le piante, polemiche sull'installazione di Manifesta: "Questa è pornografia" | VIDEO

Polemiche intorno a Manifesta. Sta facendo discutere, e non poco, l'installazione video della durata di 37 minuti realizzata dall'artista cinese Zheng Bo dal titolo "Pteridophilia" collocata all'interno dell'Orto Botanico nell'ambito della Biennale d'arte contemporanea. In uno schermo, con audio in cuffia, sono visibili infatti scene di intimità tra uomo e piante. Sette giovani intrattengono rapporti sessuali con delle felci nelle foreste di Taiwan. Il video dell'installazione, pubblicato su Facebook, ha scatenato centinaia di commenti. In molti definiscono l'opera "pornografia" e ne chiedono la rimozione "perché da lì passano molti bambini ogni giorno".

Il video, a onor di cronaca, reca non molto distante un cartello con la spiegazione dell'opera e un cartello in italiano e in inglese con scritto "Attenzione: contenuto non adatto ai minori di 16 anni". A intervenire sulla vicenda anche alcuni esponenti politici. ''Esporre dei monitor che trasmettono esplicite scene di sesso - dicono Salvo Coppolino ed Edoardo De Filippis, esponenti provinciali di Diventerà Bellissima - è di una volgarità senza limiti: logica avrebbe voluto che tali espressioni artistiche (se così si possono definire) fossero esposte in un luogo chiuso con chiare indicazioni sul tenore dei contenuti, evitando di suscitare le giuste proteste di chi, tra i visitatori, ha avuto la sventurata idea di portare bambini. Il video va rimosso".

'Le immagini proposte - sostengono invece i consiglieri della Commissione comunale competente in materia di Affari legali, Sabrina Figuccia, Claudio Volante, Rosario Arcoleo e Giuseppina Russa - potrebbero rivelarsi offensive del pubblico pudore e comunque urtare la sensibilità di minori. Oltre a chiedere un incontro urgente, abbiamo chiesto anche alla fondazione Manifesta di rivedere la propria posizione sull'argomento, adottando tutte le necessarie cautele. Ci piacerebbe inoltre conoscere e avere copia delle relazioni tecnico-artistiche che hanno motivato le scelte per l'inclusione dell'artista e se siano state effettuate tutte le valutazioni circa l'esistenza di ipotizzabili reati di oltraggio al pudore''.

Il direttore dell'Orto Botanico Rosario Schicchi fa sapere che l'installazione al momento è spenta e in un'area non immediatamente visibile. "All'Orto Botanico - dice - i bambini possono accedere solo accompagnati dai genitori. Chiamerò il responsabile di Manifesta per richiedere nuovamente la presenza di un addetto". E in risposta a chi sui social la definisce "pornografia", Schicchi risponde: "E' una forma d'arte, sulla quale personalmente ho dei dubbi, ma se Manifesta la propone avrà una valenza".

A chiedere la rimozione anche il consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda: "Per quanto lo spirito di fondo sia positivo e voglia denunciare il problema della deforestazione e dello sfruttamento del pianeta, mi sembra che questa installazione sia assolutamente inadeguata. Non voglio parlare di pornografia ma senz'altro di qualcosa che offende il senso del pudore soprattutto se consideriamo che l'Orto Botanico è meta di migliaia di bambini per i quali immagini di questo tipo sono evidentemente inadatte. Non siamo bigotti ma ci sono vari modi per poter esprimere istanze. Ho fatto una nota formale al sindaco e all'assessore Cusumano affinché venga rimossa, soprattutto, nel rispetto dei giovani utenti".

Tempestiva la replica di Roberto Albergoni, project manager e direttore generale di Manifesta: "In riferimento alle polemiche attorno alla video installazione a cura dell’artista cinese che esplora il tema eco-queer - risponde a PalermoToday - si specifica che la scelta dei cinquanta progetti artistici inseriti nel programma della biennale e che ha per tema il 'Giardino Planetario' è a cura del team curatoriale di Manifesta 12, composto da Bregtje van der Haak, giornalista e film maker olandese, Andrés Jaque, architetto e ricercatore spagnolo, Ippolito Pestellini Laparelli, architetto nato in Sicilia partner dello studio Oma di Rotterdam e Mirjam Varadinis, curatrice svizzera di arti visive. Riguardo alla collocazione della video installazione all'Orto Botanico, si è già provveduto a inibire l'audio per i soli visitatori dotati di cuffie e a segnalare chiaramente che il contenuto non è adatto ai minori di 16 anni. Si procederà - chiosa - a rafforzare tale sistema di informazione sul contenuto, così da rendere libero ciascuno di fruire o meno della video installazione".