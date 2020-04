VIDEO | Fugge a un posto di controllo, rocambolesco inseguimento (con arresto) in zona Fiera

Per dieci minuti ha scatenato il caos nella zona di via Montalbo, tallonato dalle volanti e dalle moto della polizia. Rocambolesco inseguimento questa mattina nella zona della Fiera dove è stato bloccato un automobilista a bordo della sua Peuget 206 di colore grigio. L'uomo sarebbe fuggito a un posto di controllo della Polmare dando il via a una "caccia all'uomo" che si è conclusa in via Ammiraglio Rizzo, all'altezza di via Jung. Una volta fermato è stato condotto negli uffici di polizia per accertamenti e l'auto è stata perquisita.

