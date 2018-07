Materassi, divani, frigoriferi: Palermo invasa dai rifiuti ingombranti (anche in centro) | VIDEO

Da via dell'Airone a Falsomiele a via Sammuzzo in zona porto, passando per via San Filippo fino a giungere in via Montepellegrino, proprio di fronte al mercato ortofrutticolo, la situazione è la stessa. Non mancano neanche sacchetti e rifiuti vari nelle zone centrali della città, soprattutto nelle vie Magliocco e Volturno