Applausi e petali di rose, l'addio del Villaggio a Piero: "Un fratello è per sempre" | VIDEO

Si sono celebrati in una gremita chiesa di San Raffaele Arcangelo in via Gustavo Roccella i funerali del giovane Piero Torres, morto domenica scorsa insieme alla fidanzata Simona Messina in un incidente su Monte Pellegrino. Domani i funerali della 28enne. La tristezza di amici e familiari: "I vostri sorrisi non si spegneranno mai"