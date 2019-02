L'inseguimento, l'auto cappottata e l'incidente: le immagini della folle notte in via Boccone | VIDEO

Due ragazzi sono stati bloccati nella zona di via Oreto. Potrebbero essere stati loro ad avere travolto, mentre erano a bordo di una Lancia Y, un giovane che era in sella a uno scooter. Diverse le auto (in sosta) coinvolte nello scontro