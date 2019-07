Nube di fumo invade Borgo Nuovo: brucia la vegetazione, fiamme vicino alle case | VIDEO

L'incendio è divampato nella tarda mattina tra via Castellana e via Erice. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Diverse le chiamate arrivate al centralino del 115. Paura tra i residenti: "E' un inferno". Messi in salvo alcuni cavalli che si trovavano in una stalla