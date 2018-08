Incendio via Altavilla, in fiamme un cumulo di rifiuti | VIDEO

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio, in via Altavilla nella zona della Fiera del Mediterraneo. In fiamme un cumulo di rifiuti in un terreno. Le squadre hanno domato il rogo evitando che si potesse propagare agli edifici limitrofi. "Lìintervento dei pompieri - dice un testimone a PalermoToday - è stato provvidenziale, perchè accanto c'è un casolare abbandonato colmo di materiale infiammabile".

(Immagini di Rosario Todaro)