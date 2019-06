Incendio in casa, morto un anziano: le immagini da via Altarello | VIDEO

Restano ancora da accertare le cause del rogo divampato in un appartamento al primo piano, in cui ha perso la vita un uomo di 79 anni, Benito Rotolo. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, polizia, agenti della Scientifica, 118 e medico legale