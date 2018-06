Fiamme nella notte in via Alcide de Gasperi, incendio in una profumeria | VIDEO

Profumeria in fiamme vicino al Renzo Barbera. I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte di via Alcide de Gasperi dopo le numerose segnalazioni arrivate alla sala operativa. Residenti e passanti, intorno all'una, hanno iniziato a sentire puzza di bruciato provenire dall'outlet che si trova al civico 34.

Sul posto sono intervenute due squadre con un'autopompa serbatoio e un'autocisterna che sono riuscite a evitare che le fiamme si propagassero al resto del negozio. I locali non sono stati dichiarati inagibili, si registrano danni per migliaia di euro. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.