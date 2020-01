Attimi di paura stamani alla Noce per un incendio in officina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Ammiraglio Millo per domare un rogo divampato all’interno di un’attività che si trova al piano terra di uno stabile. L'immediato intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni. Sul posto sono intervenute complessivamente quattro squadre.

