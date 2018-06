Monreale, incendio a Monte Caputo: canadair in azione | VIDEO

Per spegnere le fiamme - che hanno interessato una zona dove si trovano anche delle villette - sono intervenute anche diverse squadre dei vigili del fuoco con mezzi antincendio da terra. Un altro rogo è divampato in una villetta in contrada Franco, a Termini Imerese: è stato domato dopo due ore di intervento. In corso indagini per stabilire le cause