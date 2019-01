Incendio in casa a Ciaculli, complicato intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

Incendio in casa a Ciaculli. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in una palazzina di via Ciaculli 272/A per domare il rogo divampato all'interno di un appartamento al secondo piano. La sala operativa del 115 ha inviato sul posto tre squadre con autobotte e autoscala, ma gli autisti dei mezzi pesanti hanno faticato molto per raggiungere il punto più vicino alle fiamme e potere azionare le pompe.

La palazzina in questione si trova infatti in una traversa poco più larga dei mezzi dati in dotazione al 115. Qualche residente, assistendo alla scena, è sceso in strada per spostare la propria auto così da far guadagnare centimetri (e secondi) fondamentali per l'intervento. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. A lanciare l'allarme altri abitanti del palazzo che sono riusciti a uscire da casa prima che il fumo invadesse completamente la tromba delle scale.