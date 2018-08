Villabate, fulmine colpisce deposito di agrumi: le immagini dal luogo dell'incendio | VIDEO

A fuoco diverse pedane in legno e plastica e un macchinario nell'area antistante il capannone della ditta Fruttasana, in via Civiletti. Il figlio del proprietario: "Abbiamo sentito un forte boato. Un bello spavento ma i vigili sono intervenuti prontamente"