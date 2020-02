VIDEO | Incendio al Capo, fiamme devastano ex falegnameria

Tre le squadre dei vigili del fuoco intervenute in via Carrettieri per domare l'incendio divampato all'interno di un immobile abbandonato e pieno di rifiuti. Indagini per chiarire la natura del rogo che potrebbe essere doloso. Immagini pubblicate su Facebook da Nicola Vassallo