Incendio a San Giuseppe Jato, esplodono bombole di gas nell'isola ecologica | VIDEO

Fiamme in un'isola ecologica a San Giuseppe Jato, esplodono quattro bombole del gas. Quattro squadre dei vigili del fuoco e due di forestali sono intervenute nel primo pomeriggio di oggi in contrada Traversa dopo un incendio di sterpaglie che ha coinvolto l'area utilizzata per il conferimento dei rifiuti. In pochi minuti si è generata una densa e scura colonna di fumo visibile anche dalla strada statale Palermo-Sciacca. Da chirire le origini del rogo: non si esclude la pista dolosa.

Nei giorni scorsi il prefetto di Palermo ha emanato l'interdittiva antimafia - provvedimento che impedisce la prosecuzione di rapporti con la pubblica amministrazione - per la ditta sancipirellese F. Mirto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a San Cipirello e San Giuseppe Jato. "Tempismo o coincidenza o ... ? Due giorni fa - commenta la deputata dei Verdi (ex grillina) Claudia Mannino - la ditta che gestiva i rifiuti viene bloccata con una interdittiva antimafia, oggi va in fiamma l'isola ecologica".