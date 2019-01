Casa a fuoco, la polizia sfida le fiamme per salvare donna intrappolata | VIDEO

E' accaduto a Casteldaccia. I primi a intervenire gli agenti che hanno trovato la 55enne disabile nel balcone, dove si era rifugiata per sfuggire all'incendio. Poi l'arrivo in via Cavour di quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo