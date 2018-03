Riina morosi sulla tassa per i rifiuti, le Iene vestono i panni degli esattori | VIDEO

Ismaele La Vardera ha cercato di recapitare a Ninetta Bagarella (moglie dell'allora "capo dei capi") e alla figlia Lucia le cartelle esattoriali inviate dai commissari del comune di Corleone.

Le due donne, secondo quanto ricostruito dall'inviato della trasmissione Mediaset, dovrebbero in totale all'Amministrazione circa 1.000 euro. Avranno 120 giorni per corrispondere le somme prima che vengano attivate le procedure per il pignoramento dei beni. "Ma quali beni? Loro si dichiarano nullatenenti e affermano di non sapere nulla del tesoro accumulato da Riina in 30 anni di attività", dice la iena dal ciuffo rosso che si è improvvisato uno dei postini di "C'è posta per te" rischiando anche di "prenderle" dal marito di Lucia Riina.