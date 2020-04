VIDEO | Tablet e pc da tutta Italia per lo Zen, sindaco Bergamo: "Grati a Palermo"

Il Coronavirus ha chiuso le scuole italiane, ma molti studenti sono senza computer per seguire le lezioni a distanza. Accade anche alla scuola Falcone. In tantissimi hanno risposto all'appello delle Iene per aiutare i ragazzi e così da Bergamo è partito un tir che ha raccolto la solidarietà di tutto il Paese