Ha fatto pedalare generazioni di palermitani, ecco chi era Gugliemo Daricello | VIDEO

Il "signore delle biciclette" è morto ieri, a 102 anni. Con lui se ne va un pezzo di storia della città: fu il primo ad aprire una fabbrica e un negozio di bici a Palermo.

Due anni fa, in occasione dei suoi 100 anni, Isla produzioni lo ha intervistato. "Sono nato nel 1916 - raccontava Daricello - e ho cominciato a lavorare quando avevo 10 anni. Andavo a scuola e poi lavoravo a Porta Carini dove la signora Guglielmo aveva il laboratorio". Comincia così la storia dell'uomo con le cui biciclette e tricicli sono cresciute generazioni intere di palermitani. Ha imparato a farle nel 1937. Da lì è stato un crescendo: ha aperto la prima fabbrica di via Tripoli e negli anni Cinquanta ha inaugurato la nuova sede in via Sirtori. Questa mattina, alle 11, in tanti si sono ritrovati nella chiesa di Sant'Ernesto per dare l'ultimo saluto allo storico commerciante.