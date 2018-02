Operazione contro i bagarini, 9 arresti: "Scoperti oltre 4.000 biglietti falsi"

A raccontare i dettagli dell'operazione è il maggiore Ernesto Pisanello: "Dai controlli allo stadio ci siamo resi conto che entravano persone che sfruttavano gli sconti previsti per under 14, over 65 e donne. Il tutto grazie alla complicità di alcune rivendite autorizzate".

Sono complessivamente 23 gli indagati. Nel video l'uscita dal comando provinciale dei nove arrestati: tra questi capo ultras del gruppo organizzato Borgo Vecchio Sisma, Pasquale Minardi