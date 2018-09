Nuotatori increduli: in piscina spunta il campione olimpico Paltrinieri | VIDEO

Gregorio Paltrinieri, campione olimpico a Rio 2016 di nuoto nei 1500 stile libero, ha incontrato i suoi fan da Master Nuoto. Autografi, fotografie e abbracci per tutti. A organizzare l'evento, condotto dalla giornalista Giulia Noera, Arena Italia e Master Nuoto Events. Prima un momento di incontro con la stampa, a cui il campione olimpico e mondiale ha raccontato le sue esperienze sportive e la sua serata palermitana, immersa tra caponata e sarde a beccafico.

Questa mattina un tuffo alla piscina comunale, tra gli sguardi stupiti dei nuotatori. Nel pomeriggio non ha fatto mancare autografi, fotografie e abbracci a tutti i suoi fan, venuti in centinaia per conoscerlo. Il Comune gli ha fatto dono di una targa. Fra due giorni sarà a Marina di Ragusa per il matrimonio del fratello della sua bella fidanzata Letizia. "La piscina di Palermo è incredibile, una delle poche in Italia con due vasche da 50 metri. Qui ero stato da piccolo, ricordo poco, ma tornerò sicuramente. Migranti? Non abbiamo il diritto di lasciare gente in mare".