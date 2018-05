"Pedonalizzazione e deroghe per palazzi ed esercizi commerciali": così rinasce la Vucciria | VIDEO

Sulle "balate" sempre bagnate della Vucciria, il sindaco Leoluca Orlando e buona parte della Giunta comunale, si sono confrontati con residenti, commercianti e frequentatori del quartiere per ascoltare le idee del neonato "Comitato Vucciria" e provare a trovare insieme le soluzioni per far tornare il mercato al suo antico splendore.

Tra le proposte contenute all'interno del documento stilato dal comitato, la pedonalizzazione dell'area del mercato, l'estensione di agevolazioni e deroghe per le attività già esistenti nel quartiere e per l'apertura di nuovi esercizi commerciali, con la conseguente semplificazione degli iter amministrativi per le suddette regolarizzazioni. Il riconoscimento della figura dell'ambulante, la creazione di eventi culturali per la promozione dell'identità di quello che un tempo è stato il cuore pulsante della città e la concessione di suolo pubblico alle botteghe storiche. E ancora l'installazione di segnaletica turistica sugli assi di via Roma, corso Vittorio Emanuele e via Crispi con indicazioni sugli accessi al mercato stesso e l'individuazione di un centro aggregativo per attività ludiche e ricreative.