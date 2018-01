Sergio Friscia racconta 30 anni di carriera: "Sono portatore sano di... fame e allegria" | VIDEO

Ci sono il signor Di Giovanni, Calogero da Agrigento e tutti i suoi mille volti. L'attore con il suo libro "Girovita da mediano" racconta come si diventa un "artista di un certo peso" e dedica un saluto speciale ai lettori di PalermoToday.

Il volume, edito da Rai Eri, è stato presentato da Vtp Training Center in via Aquileia con interviste e sketch di Radio Time. Presente anche l'amico Stefano Piazza. Una carriera trentennale, dagli inizi come deejay radiofonico a fine anni Ottanta, passando per il dietro le quinte di un programma di culto come “Macao”, dove lo volle Gianni Boncompagni. Non mancano tanti aneddoti e retroscena inediti sulla sua vita di artista ma anche di uomo.