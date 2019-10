Giornata europea contro la tratta di essere umani: "A Palermo casi in calo, fenomeno si sposta altrove" | VIDEO

La tratta si sposta verso Francia, Spagna e Germania. E' uno dei dati emersi nel corso della tredicesima Giornata europea contro la tratta degli esseri umani aperta questa mattina nell'ex Cinema Edison. L'evento è stato organizzato nel capoluogo con il patrocinio del Comune, il Ciss/Cooperazione internazionale Sud Sud, il coordinamento Antitratta "Favour e Loveth" e la Casa dei giovani.

"Quest'incontro - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - è il nostro modo di condividere la 'Giornata europea contro la tratta degli esseri umani' con la cittadinanza e, in particolar modo, con le scuole perché non stiamo parlando di qualcosa che non ci riguarda, ma di un fenomeno che interessa tutti noi e che mette a rischio la nostra sicurezza. Noi dobbiamo rendere visibili le persone, perché la sicurezza di un sistema che rispetta i diritti si garantisce rispettando tutti e ciascuno senza discriminazioni e senza emarginazione".