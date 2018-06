Arte, sport e musica: nel Giardino di Palermo sboccia la speranza | VIDEO

Il nuovo spazio si trova in via Dante: a Palazzo delle Aquile Leoluca Orlando e Giovanna Marano, assessore alla Scuola, hanno illustrato l'iniziativa che promuove l͛'integrazione sociale e le opportunità educative dedicate ai minori stranieri non accompagnati e ai bambini provenienti da contesti disagiati di Palermo. Si parte il 2 luglio: il giardino rimarrà attivo durante tutto l'anno.