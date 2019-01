La banda spacca-vetrine di via Roma: "Il mio negozio preso a mazzate per due ore" | VIDEO

Una settimana prima del colpo alla Rinascente, la banda spacca-vetrine di via Roma ha colpito anche il suo negozio. "Hanno scaldato la vetrina con una fiamma e poi l'hanno presa a mazzate per due ore. Ma nessuno ha visto niente. C'è molta omertà e poco senso civico". A raccontare con un po' di sconforto l'accaduto è Manfredi Di Dio, titolare del negozio "Via Roma 261" (ex Navigare), finito la settimana scorsa nel mirino di giovani ladri che utilizzerebbero sempre lo stesso metodo, certi di poter contare sulla scarsa presenza notturna delle forze dell'ordine.

"L'ultimo furto - aggiunge Di Dio - è stato sventato da alcuni miiltari che si trovavano a bordo di una camionetta dell'Esercito che effettua il servizio di scorta. Mi spiace notare che nessuno, fino ad ora, abbia mai chiamato i numeri d'emergenza per segnalare la presenza di malviventi. Addirittura un mese fa, in occasione di un altro furto, le telecamere di sicurezza hanno ripreso una ragazza ben vestita, probabilmente diretta in Vucciria, che vedendo la vetrina rotta si è abbassata, ha preso un cappellino di lana e si è allontanata. Se avesse denunciato e contribuito a fermarli, per ringraziarla l'avrei vestita da capo a piedi. Che tristezza..."