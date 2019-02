"Addio Claudio, ora sarai felice": il saluto della mamma davanti al mare calmo di Mondello | VIDEO

Un intero quartiere in lacrime. Mondello dà l'ultimo saluto a uno dei suoi "figli", Claudio Amorosi, morto a 29 anni nella notte tra venerdì e sabato, in un incidente stradale in via Gaetano Daita, in pieno centro. Chiesa gremita per i funerali del giovane, che era figlio del titolare del noto bar Renato, nella piazza di Mondello.

Strazio, dolore, incredulità. All'uscita della bara dalla chiesa i presenti hanno accompagnato Claudio con un lungo applauso. Quando i funerali sono finiti il feretro è stato portato in spalla davanti al bar Renato nella piazza di Mondello. Le parole della mamma: "Claudio era un agnellino travestito da leone. Tutti sapevano quanto avevamo lottato per avere questo figlio. L'ho sempre amato, sin dal primo istante in cui abbiamo deciso di adottarlo. Sembrerò pazza ma sono serena. Ora Claudio sarà felice".