L'ultimo saluto all'architetto Pirajno: "Palermo piange una donna straordinaria" | VIDEO

In centinaia alla Real Fonderia al funerale laico della docente e architetto, vera anima della città e sempre in prima linea per la cultura, scomparsa due giorni fa dopo una lunga malattia. Note a festa per ricordarla. Tra i presenti Francesco Giambrone, Roberto Alajmo e Letizia Battaglia