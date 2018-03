A Brancaccio piange pure il cielo, lacrime al funerale di Giuseppe: "Non si può morire così" | VIDEO

Un intero quartiere piange per il piccolo di 14 mesi scomparso il 28 febbraio scorso a causa di una meningite. L'ultimo saluto - sotto la pioggia - in piazza dei Signori.

"Non si può morire così", "Buon viaggio verso il Paradiso, campioncino", "Piccolo angelo, vivrai nei nostri cuori". Sono solo alcuni dei messaggi che si leggono nei lenzuoli bianchi appesi in via Conte Federico, tra migliaia di palloncini a forma di cuore. Brancaccio piange la morte prematura di Giuseppe. In centinaia si sono stretti attorno al feretro bianco e ai familiari del bambino. Durante la mattinata, nel consiglio della Seconda circoscrizione è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del bimbo.

Giuseppe aveva iniziato a stare male già da lunedì, costringendo i genitori a portarlo il giorno successivo all'Ospedale dei Bambini. Nonostante le cure - hanno spiegato dall’ospedale - le sue condizioni generali sono peggiorate rapidamente, tanto da richiedere un trattamento intensivo che ha reso necessario l’immediato trasferimento nel reparto di Rianimazione pediatrica. In appena 12 ore la situazione è precipitata e il piccolo si è spento mercoledì mattina.