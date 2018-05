Il rombo delle moto, i clacson e gli applausi: l'ultimo saluto a Dino Salvato | VIDEO

I funerali nella chiesa Sacra Famiglia di via Gaspare Mignosi. La bara è stata portata a spalla da parenti e amici sin dalla casa del giovane, ucciso lunedì scorso con due colpi di pistola. Traffico in tilt in via Tiro a Segno