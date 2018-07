Il rombo delle moto per Alex Salamone: "Questo il nostro saluto, come sarebbe piaciuto a te" | VIDEO

Una bara bianca sfila fra gli applausi e quel rumore tanto caro ad Alessandro "Alex" Salamone, il giovane di 32 anni che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in viale Regione (nella bretella dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo) mentre era in sella alla sua Kawasaki. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Eugenio Papa, in piazza Europa. Gli amici: "Era sempre allegro, pur mettendosi di impegno non si riusciva mai a litigare con lui. Salutava tutti dicendo 'Ci vediamo all'improvviso'. Così all'improvviso se n'è andato lui, facendo la cosa che più amava".